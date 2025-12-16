“Desde la gobernación estamos impulsando una transformación histórica en la infraestructura turística de nuestro departamento. Tendremos cinco proyectos, en los que invertiremos un total de más de $26.000 millones de pesos y que representan una apuesta estratégica para dignificar nuestros destinos, fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades para las comunidades”, explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres



Para la mandataria estas inversiones no solo mejorarán los espacios que reciben a los visitantes, sino que convertirán a estos municipios en verdaderos jalonadores del turismo regional, atrayendo un mayor número de viajeros y dinamizando la economía local.



Factor que cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según indicadores del SITUR los municipios focalizados en las obras registraron cerca de 770.613 arribos en 2023, cifra que aumentó en un 27,6% en 2024.



En ese sentido, la Gobernadora señala que uno de los proyectos emblemáticos bajo este concepto será el Bioparque Puerta de Alcalá, en el municipio de Alcalá, dentro del Paisaje Cultural Cafetero reconocido por la Unesco. Concebido como un espacio donde convergen la conservación, la educación ambiental y las actividades de naturaleza, el parque se diseñará con estructuras metálicas inspiradas en los samanes, senderos que se integran a la vegetación nativa y áreas para el avistamiento de aves migratorias.



La apuesta es transformar los territorios, recuperar corredores ecológicos y, al mismo tiempo, activar encadenamientos productivos con fincas cafeteras, pequeñas cafeterías y artesanos locales.



Estos proyectos no solo estarán enmarcados en el urbanismo del departamento, sino que también tienen una propuesta clara: seguir impulsando el crecimiento del turismo en la región. Otra de las propuestas contempladas se desarrollará en Roldanillo, uno de los mejores lugares para la práctica del parapentismo, y en el que se buscará mejorar la infraestructura del Mirador del Cerro de las Tres Cruces.



Con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos, el proyecto incorpora senderos ecológicos, miradores panorámicos, servicios sanitarios y mobiliario urbano con criterios de accesibilidad universal e iluminación eficiente. La intervención pretende reducir la erosión del bosque seco tropical, canalizar a los visitantes por rutas definidas y fortalecer la economía local al articular el cerro con otros atractivos del municipio, como el Museo Rayo.



“Esta es una inversión histórica para el turismo del Valle del Cauca. No solo estamos entregando obras de infraestructura; estamos construyendo proyectos verdaderamente integrales que, desde la competitividad turística, permitirán transformar un ecosistema completo alrededor de cada uno de estos espacios”, explica Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.



Por otro lado, en el centro del Valle, Tuluá concentra dos actuaciones que ponen a prueba el discurso del urbanismo sostenible. Por un lado, la remodelación del Lago Chillicote, un humedal urbano, buscando transformarlo en un ecoparque y, el proyecto del Mirador Cruz del Picacho, donde se contempla senderos y rampas, plazoletas, iluminación artística y una cruz monumental de 60 metros.



En este último se incorporarán soluciones basadas en la naturaleza: paisajismo con especies nativas, manejo de aguas lluvias e infraestructura verde, para minimizar el impacto sobre la montaña.



Finalmente, también se contempla el municipio de Ulloa, apuesta por un urbanismo de alto impacto. El programa ‘Paisaje Colorido y Encanto’, es otra apuesta del Gobierno Departamental que tendrá una inversión cercana a los 500 millones de pesos, combina muralismo, recuperación de fachadas, embellecimiento de accesos y mobiliario urbano informativo con el objetivo de reforzar la identidad cafetera, crear una ruta de arte urbano que atraiga visitantes y abrir espacio a nuevos oficios.



“Más allá de la infraestructura física, nuestra visión es la de entregar al Valle del Cauca un producto turístico consolidado y competitivo,” concluye la Secretaria de Turismo departamental. “Esperamos capacitar a más de 200 personas en competitividad turística, con el objetivo de elevar el nivel de la oferta. Esto implica ir más allá de una simple obra; debemos centrar la atención en la experiencia de turismo, dotando a cada propuesta de una narrativa sólida que le dé identidad y valor.