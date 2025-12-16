En la presente semana el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) presentaron oficialmente la actualización de SINIGAN V6, una plataforma tecnológica que permitirá fortalecer la trazabilidad pecuaria, mejorar la movilización y garantizar información en tiempo real para las autoridades y los productores ganaderos del país.



De acuerdo con la información entregada sobre el particular, incluye una aplicación móvil para ganaderos y transportadores, interoperabilidad con sistemas institucionales, registro digital obligatorio y verificación automática, lo que permitirá consolidar una sola fuente de verdad para la movilización bovina en Colombia.

Cómo funciona



Entre los avances más relevantes se encuentran la digitalización oportuna de datos, la supervisión inmediata, la custodia documental segura, la validación de identidad por edad del animal y la disponibilidad de información verificable y no manipulable para el ejercicio de control, vigilancia y fiscalización sanitaria.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, afirmó que esta herramienta permitirá mejorar el orden sanitario y controlar actividades ilícitas dentro de la cadena pecuaria.



“Le presentamos al país un sistema de trazabilidad que nos va a permitir identificar la cantidad de animales, los productores predio a predio y poder llegar hasta la planta, con el objetivo de controlar el contrabando, la evasión que se genera en la cadena, tener un mayor control sanitario. Esto también nos permitirá seguir abriendo mercados en el mundo para la cadena pecuaria y para la cadena láctea”, señaló la ministra Carvajalino.

Más seguridad



Por su parte, la gerente general del ICA, Paula Andrea Cepeda Rodríguez, destacó que esta actualización representa un avance para la seguridad sanitaria del país y en competitividad ganadera.



“Colombia tiene una de las ganaderías más importantes del mundo, con más de dos millones de empleos vinculados de manera directa e indirecta y cerca de 700.000 productores que aportan al desarrollo regional. Con SINIGAN V6 fortalecemos la trazabilidad, la movilización y la comercialización del ganado, garantizando legalidad, control sanitario e información confiable para la toma de decisiones.

Esta evolución amplía las capacidades de consulta, fiscalización y verificación en campo, tanto para el ICA como para las autoridades de control y los actores productivos” indicó Cepeda Rodríguez.



La actualización fue recibida positivamente por el sector productivo.

Trabajo articulado



El director jurídico de Fedegán, Roberto Bruce, destacó el trabajo articulado entre gobierno y gremio, y aseguró que esta versión permitirá avanzar hacia una administración más eficiente de la información sanitaria y productiva del país.



“Registramos con satisfacción la disposición del Ministerio y del ICA para sacar adelante esta herramienta. Cuando el sector público y privado trabajan bajo un mismo propósito, los resultados son evidentes. SINIGAN debe entenderse como una herramienta multipropósito que garantiza información verificada para respaldar procesos técnicos, sanitarios y comerciales en toda la cadena», precisó Bruce.