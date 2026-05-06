La decisión fue adoptada por el Tribunal Regional de la 3.ª Región, que rechazó los recursos presentados por la defensa y ratificó el fallo emitido en 2024, con lo que el proceso judicial, que supera los ocho años, entra en fase de ejecución de la pena.

Los hechos denunciados por Fardín habrían ocurrido en 2009 durante una gira del elenco en Managua, Nicaragua, cuando la actriz tenía 16 años y Darthés 44. La denuncia se hizo pública en 2018 y generó amplio impacto en la región.

En 2023, una primera decisión judicial había favorecido al actor por aspectos técnicos relacionados con la normativa vigente en el momento de los hechos. Sin embargo, en 2024 el tribunal revocó ese criterio y consideró probada la agresión sexual.

Con el nuevo fallo, Darthés deberá cumplir la condena bajo régimen semiabierto, lo que le permitirá salir durante el día para trabajar o estudiar, pero con obligación de regresar a prisión en la noche.

Organizaciones como Amnistía Internacional destacaron la decisión como un avance en la judicialización de delitos sexuales con enfoque de género.

Tras conocerse la resolución, Thelma Fardín reaccionó en redes sociales con el mensaje: “Ganamos otra vez”, y agradeció el respaldo de su equipo legal, organizaciones sociales y personas que la acompañaron durante el proceso.