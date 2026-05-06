El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Aaron Motsoaledi, quien explicó que esta variante es la única conocida que puede propagarse de persona a persona, aunque bajo condiciones de contacto estrecho y prolongado.

El brote deja hasta ahora tres personas fallecidas y varios casos bajo observación. Según la Organización Mundial de la Salud, hay dos contagios confirmados y cinco sospechosos vinculados al crucero.

Uno de los casos fatales corresponde a una mujer que fue trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo, donde falleció tras complicaciones. Su esposo también murió previamente mientras permanecía en la embarcación.

Ante la posible exposición, las autoridades iniciaron el rastreo de cerca de 90 personas que viajaban en el mismo vuelo, mientras se amplían los controles sanitarios para contener la propagación del virus.