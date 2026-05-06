Especialistas y organismos de salud advierten que existen señales persistentes que no deben ser ignoradas y que requieren valoración médica:

Tos persistente o cambios en la tos habitual: cuando dura varias semanas, empeora o cambia de intensidad y sonido.

cuando dura varias semanas, empeora o cambia de intensidad y sonido. Dolor en el pecho: molestias constantes que pueden aumentar al respirar, toser o reír.

molestias constantes que pueden aumentar al respirar, toser o reír. Tos con sangre: incluso pequeñas cantidades en la flema pueden ser una señal de alerta.

incluso pequeñas cantidades en la flema pueden ser una señal de alerta. Falta de aire o silbidos al respirar: dificultad respiratoria que aparece de forma progresiva.

dificultad respiratoria que aparece de forma progresiva. Fatiga extrema y pérdida de peso sin explicación: cansancio constante acompañado de disminución involuntaria de peso.

Expertos recomiendan acudir al médico si estos síntomas persisten o empeoran, ya que la detección temprana sigue siendo fundamental para mejorar el pronóstico y las posibilidades de tratamiento.