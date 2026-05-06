Especialistas y organismos de salud advierten que existen señales persistentes que no deben ser ignoradas y que requieren valoración médica:
- Tos persistente o cambios en la tos habitual: cuando dura varias semanas, empeora o cambia de intensidad y sonido.
- Dolor en el pecho: molestias constantes que pueden aumentar al respirar, toser o reír.
- Tos con sangre: incluso pequeñas cantidades en la flema pueden ser una señal de alerta.
- Falta de aire o silbidos al respirar: dificultad respiratoria que aparece de forma progresiva.
- Fatiga extrema y pérdida de peso sin explicación: cansancio constante acompañado de disminución involuntaria de peso.
Expertos recomiendan acudir al médico si estos síntomas persisten o empeoran, ya que la detección temprana sigue siendo fundamental para mejorar el pronóstico y las posibilidades de tratamiento.
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