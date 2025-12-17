«Queremos que nos bajen de altura todos esos palos tan grandes, que se haga la poda» expresó Susana Rubio.

«La verdad es que están creciendo mucho… Bajarlos más o podarlos y queden con menos de altura, tampoco estamos diciendo que los corten, no, que al menos los intervegan» comento por su parte Dora Mendoza, otra habitante del populoso sector.



La mayor preocupación para las dos voceras de esta comunidad urbana es que las ramas están tocando las redes eléctricas, lo que incrementa el riesgo.

«Usted viera cuando hace viento, esto parece que se fuera a caer, que peligro y donde se caiga, causa daños en una o dos casas» comentó la señora Rubio.

Sin atención



Precisaron las denunciantes que han llevado documentos a varias entidades, incluyendo la CVC, la alcaldía y la Sedama pero no han recibido respuesta satisfactoria de ninguna de las entidades.

Un problema



Solicitaron que se tomen medidas para solucionar el problema y que se poden los árboles para evitar accidentes.

La señora Susana Rubio denunció que, hace unos días, una vecina contrató a una persona para que cortara una rama de un árbol que le estaba dañando el techo, LUEGO la policía y casi se la llevan detenida.»Salí yo y les mostré todos los documentos que hemos llevado a las diferentes entidades y que no hay respuesta», enfatizó la mujer.