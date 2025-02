“Este Campus Digital lo hemos creado precisamente para que haya más oportunidades para los jóvenes, para que puedan acceder a la educación superior, y no queremos solamente darles la posibilidad a las personas que viven en los centros urbanos sino que también llegue hasta los sitios más alejados y rurales del departamento, donde es más difícil el acceso a la educación superior.

Lo que estamos haciendo es que esos sueños que ustedes tienen los podamos apoyar, ayudar en esta alianza que hemos hecho con las universidades, para que puedan lograr cumplirlos y así esa manera no solamente transforme la vida de ustedes sino la de sus familias y la sociedad”, dijo la mandataria al grupo de jóvenes.



La gobernadora reiteró su apoyo incondicional en este proceso académico y les animó a perseguir sus sueños. “Felicitarlos y decirles que bienvenidos al DigiCampus, están en las mejores universidades y esto es fundamental para la formación de ustedes, tanto como profesionales como personas en el futuro. A estudiar, a sacar buenas notas, y a aprender para que lo puedan aplicar en su vida diaria y profesional”, agregó Toro.

Destacaron el programa



“Se hizo posible cumplir mi sueño que era estudiar en esta universidad y esta carrera, realmente creo que esta oportunidad le abre la puerta a muchas personas que ya habíamos perdido la esperanza de estudiar, y estoy muy agradecida, porque esta iniciativa es algo que puede cambiar muchas situaciones del país y en nuestro departamento”, dijo Laura Quintero.



“Para mí es una oportunidad muy grande porque no tenía ni el dinero ni el acceso a una beca diferente a DigiCampus. Como alternativa me inscribí al Sena, pero fue descartado, el DigiCampus me dio la afirmación para entrar a una universidad y fue como una opción milagrosa», añadió.