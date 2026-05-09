Uno de los puntos clave de esta estrategia ha sido el fortalecimiento del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES) de Guadalajara de Buga, desde donde se monitorean en tiempo real diferentes municipios mediante cámaras de vigilancia, drones y sistemas tecnológicos que apoyan las labores de reacción de las autoridades.

El centro se ha convertido en una de las principales herramientas para coordinar operativos de seguridad, atender emergencias y apoyar investigaciones frente a hechos de violencia y delincuencia en distintas zonas del Valle del Cauca.

Según la administración departamental, parte de estos avances han sido posibles gracias a los recursos de la Tasa de Seguridad, que han permitido mejorar capacidades tecnológicas, equipos de vigilancia y herramientas para la Policía y demás organismos de seguridad.

Además del monitoreo con cámaras y drones, el CGES articula información entre distintas instituciones para fortalecer la respuesta frente a delitos como homicidios, extorsiones y hurtos.

La apuesta, según han señalado desde la Gobernación, busca combinar tecnología, inteligencia y presencia institucional para mejorar las condiciones de seguridad y brindar una reacción más rápida ante situaciones que afecten a la comunidad.