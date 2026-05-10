La iniciativa beneficia a más de 800 familias bonaverenses dedicadas a la actividad pesquera, muchas de las cuales enfrentan dificultades para adquirir herramientas fundamentales para sus faenas debido a los altos costos de los equipos.

Uno de los principales apoyos consiste en facilitar el acceso a motores para las lanchas, implementos que pueden costar entre 7 y 10 millones de pesos y que resultan indispensables para salir a pescar con mayor seguridad y eficiencia.

Pescadores de la región aseguran que estos apoyos representan una oportunidad para fortalecer su trabajo diario y sostener económicamente a sus familias, en una ciudad donde gran parte de la población depende de actividades relacionadas con el mar.

El programa, impulsado por la Gobernación del Valle y el Banco Agrario, también busca reactivar la pesca artesanal como una de las principales actividades económicas de Buenaventura, fortaleciendo asociaciones y organizaciones comunitarias del sector.

Además de mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores, la estrategia pretende impulsar la economía local y generar mayores oportunidades para comunidades que históricamente han encontrado en la pesca su principal fuente de sustento.