El proyecto, impulsado por la Gobernación del Valle, busca renovar integralmente la galería Las Delicias y mejorar las condiciones para cientos de vendedores y trabajadores que diariamente desarrollan su actividad económica en este tradicional punto de la ciudad.

Habitantes del sector destacan que la intervención no solo representa mejoras en infraestructura, sino también una oportunidad para recuperar espacios públicos y dinamizar la economía local.

La obra contempla una reorganización de la plaza, adecuación de espacios comerciales y mejoramiento del entorno urbano, con la intención de ofrecer mayor seguridad, movilidad y comodidad tanto para comerciantes como para visitantes.

Además del componente comercial, la apuesta también busca impulsar procesos de transformación social alrededor de la galería, promoviendo convivencia y recuperación del tejido comunitario en una zona históricamente afectada por problemáticas sociales.

Las autoridades esperan que la renovación convierta a la plaza de mercado en un nuevo punto de encuentro para los palmiranos y en un atractivo para visitantes, fortaleciendo el comercio y el turismo local.