La víctima fue identificada como Rubiela Borja, quien viajaba en una buseta afiliada a Coopetrans Trujillo que cubría la ruta Trujillo–Tuluá y que terminó volcada en el sector conocido como Las SS, luego de presentar presuntas fallas mecánicas.

El siniestro dejó además al menos nueve personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas de este accidente que enluta a una familia del centro del Valle del Cauca.