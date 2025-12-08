«Una sola bolsa puede salvar hasta tres vidas, por lo que la solidaridad de los vallecaucanos es fundamental en estas fechas» dijo la médica María Cristina Lesmes.

Añadió que diciembre es una época donde tristemente se incrementa la necesidad de sangre, por lo que depende de todos que haya sangre disponible.



La funcionaria recordó que los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres. “Estamos haciendo desconcen-tración de actividades de donación: estuvimos en Palmira, Tuluá, Buga, Florida y vamos para Cartago. Pero también invitamos a acercarse a los cinco bancos de Cali a donar”, precisó.

Para tener en cuenta



Entre los requisitos para donar sangre se encuentran pesar más de 50 kilos y no haber estado en zonas de transmisión de malaria, como Buenaventura, durante el último mes.