De acuerdo con el Decreto 200.59.3.810, se establece toque de queda para menores de edad entre las 9:00 p. m. y las 6:00 a. m. No obstante, estarán exceptuados los niños, niñas y adolescentes que participen en actividades navideñas siempre que se encuentren acompañados por sus padres o un adulto responsable, en concordancia con el espíritu familiar de esta época.

Así mismo, se aplicará restricción a la circulación de motocicletas entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., como medida orientada a fortalecer la seguridad ciudadana.

De igual forma, se realizarán cierres preventivos en los alrededores de la Alcaldía, la Fiscalía y la cárcel, en el horario comprendido entre las 8:00 p. m. y las 7:00 a. m., mientras que el perímetro del Comando de Policía permanecerá cerrado durante todo el día. Estas acciones buscan facilitar el trabajo operativo de las autoridades y mejorar la movilidad en estos sectores estratégicos.

Finalmente, se prohíbe la venta de combustible en recipientes y se restringe el transporte de escombros, cilindros de gas y líquidos peligrosos en horarios específicos. La Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para acatar estas disposiciones con responsabilidad y continuar disfrutando de manera segura la programación navideña en la ciudad.