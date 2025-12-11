La letra, escrita por Jorge Luis Hortúa, es una declaración sincera dirigida a las nuevas generaciones. Con palabras que nacen “desde las entrañas”, la canción invita a los hijos a luchar con firmeza, a caminar con amor y a mantener a Dios como guía en cada paso. Más que un sencillo, es un legado hecho canción. El proyecto tomó forma en los reconocidos Estudios Salvaje, donde la ingeniería y producción de Giorgy Parra dieron vida a un sonido impecable que realza el sentimiento de cada verso.



Como valor agregado, la dirección musical estuvo a cargo de la incomparable Arelys Henao, 'La Reina de la Música Popular', quien aportó su visión y sensibilidad para convertir la obra en una pieza de alto nivel artístico. La historia que transmite "Para mis hijos" se complementa con su videoclip oficial, una producción de Rio Films grabada en Medellín.