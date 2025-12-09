El gobierno departamental hizo entrega de insumos y herramientas para el desarrollo de proyectos productivos de organizaciones y resguardos indígenas ubicados en Buenaventura, Trujillo, Bugalagrande, El Dovio, Dagua, Florida y Pradera.



Estas accciones se adelantaron de manera articulada con cuatro organizaciones indígenas que promueven procesos de autonomía alimentaria. «Con ellas gestionamos y suscribimos un convenio destinando un total de 500 millones de pesos para fortalecer sus proyectos productivos y consolidar sus iniciativas comunitarias» dijo Angela Reyes, titular de la secretaría de Agricultura.



Explicó que los beneficiarios presentaron sus proyectos productivos según sus necesidades, sus saberes y sus territorios.

Precisó que las comunidades solicitaron cultivos de plátano, banano, café, papa china y naranja, así como el fortalecimiento de iniciativas ganaderas, gallinas ponedoras, entre otros.



“La inversión se materializó también con la entrega de insumos y herramientas para garantizar prácticas de abonado sostenible y mejorar los procesos de cultivo”, anotó Reyes.



«El fortalecimiento les permitirá a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC; a la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, región Pacífica, Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle, Nasawe’sx J, y Consejería de Gobierno Propio del Pueblo WOUNAAN del Valle del Cauca, Kowendev, ampliar su producción, mejorar la calidad de sus alimentos y, sobre todo, garantizar que sus familias tengan acceso a una alimentación digna, suficiente y culturalmente adecuada», puntualizó la funcionaria seccional.

Para Estela Polo del Resguardo Indígena Nasa U’se Yaakxnxisa El Nuevo Despertar, en Dagua, el apoyo del Gobierno departamental ha sido fundamental para “fortalecer los proyectos productivos y sirve para empezar a trabajar. Es un gran avance que la Gobernación le da a las comunidades, ya que ese es el empuje que nosotros necesitamos después de haber recibido unas tierras. La seguridad alimentaria que esperamos es que las familias puedan tener ese empuje para tener algo que sacar a vender, algo que les sirva a ellos para iniciar a producir», dijo.