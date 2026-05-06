En entrevista con La FM, la dirigente aseguró que distintos sectores le han manifestado su respaldo, incluso con ofrecimientos de apoyo financiero y político. Aunque aclaró que aún no hay una decisión tomada, señaló que el escenario está abierto. “No se puede decir que no. Estamos listos para servir”, afirmó.

Cabal también expresó su interés en impulsar un proyecto político propio, inspirado en movimientos internacionales como el liderado por Javier Milei en Argentina, lo que, según dijo, responde a su visión de país y a la necesidad de nuevos liderazgos.

Durante la conversación, la congresista no solo se refirió al ámbito regional. Al ser consultada sobre una eventual aspiración presidencial, dejó claro que no descarta esa posibilidad. “Por supuesto que no”, respondió, manteniendo abiertas sus opciones de cara al futuro político.

La dirigente también cuestionó el contexto en el que se gobernaría una región como el Valle del Cauca, haciendo referencia a la relación con el Gobierno nacional y a los retos del suroccidente del país.

Finalmente, reiteró su distancia frente a actuales campañas presidenciales y se refirió a su relación con el expresidente Álvaro Uribe, asegurando que, aunque no son enemigos, actualmente no mantienen comunicación.