Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro hemisferio. Un jefe de estado con ínfulas de emperador tomando decisiones unilaterales, como siempre lo han hecho, avasallando a otras naciones, haciendo gala de su poderío militar.



Así como en nuestras tierras muchas veces hablamos de las famosas ‘cortinas de humo’ que utilizan hábilmente algunos líderes y mandatarios nuestros para esconder alguna problemática en particular, del mismo modo está actuando el presidente Donald Trump, porque en su país empieza a crecer el descontento y su popularidad baja, tal vez no de manera acelerada, pero sus decisiones ya empiezan a generar controversia.



En este caso, podría decirse que la mayoría de habitantes de ese país que respaldaron su candidatura para este segundo mandato están obteniendo lo que esperaban, acciones de diversa índole que ha tomado en contra de sus vecinos y más aún si no piensan como él. Si en el pasado otros presidentes de esa nación nos miraban con desdén y siempre fuimos ‘su patio trasero’, la situación ahora es más delicada y deplorable.



Más allá de si usted votó o no por Petro, porque todo lo volvimos así, en si se es o no petrista, en si se es o no uribista, el hemisferio norte, en este caso Estados Unidos, destapó sus cartas, dejó su hipocresía y en cabeza de este señor empieza a cometer toda una serie de barbaridades, con la excusa de la defensa de su seguridad nacional.



Qué nos demuestra este panorama, que a nivel mundial las ideologías y los partidos están dejando su razón de ser para convertirse en simples aduladores de caudillos, de líderes de izquierda o derecha que asumen una bandera y sin ningún tipo de escrúpulos, podrían llevar una nación al desastre, ya hemos tenido algunos ejemplos muy cerca y otros en el siglo XX que sirvió como excusa para el exterminio más cruel de la historia, el de más de seis millones de judíos, en cuatro o cinco años, masacrados en los tristemente célebres campos de concentración ‘nazis’.