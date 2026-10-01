Cuatro distancias y premios millonarios: así será la Media Maratón de Tuluá

Con cuatro distancias, una premiación millonaria y una medalla que ya fue presentada oficialmente, la Media Maratón de Tuluá comienza a calentar motores para una nueva edición. El lanzamiento se realizó este miércoles 30 de septiembre, en horas de la noche, con la presentación de los principales detalles de la competencia.

Los participantes podrán elegir entre recorridos de 3K, 5K, 10K y 21K, con el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas como escenario de la jornada deportiva a realizarse el 15 de noviembre de este año.

La distancia de 21 kilómetros tendrá la mayor bolsa de premios. En la categoría libre, tanto masculina como femenina, el primer lugar recibirá $3,5 millones de pesos; el segundo, $1,8 millones, y el tercero, $800.000 pesos.

A esto se suma un incentivo de 1.000 dólares para el primer hombre o mujer que complete los 21K en menos de una hora y cinco minutos. También se premiarán las categorías Máster A y B, además del mejor tulueño y la mejor tulueña, quienes recibirán $500.000 pesos cada uno.

En los 10K, los premios para la categoría libre serán de $1,5 millones, $800.000 y $500.000 para los tres primeros lugares. La organización también estableció reconocimientos económicos para las categorías máster y para los mejores representantes locales.

Por su parte, las distancias de 3K y 5K entregarán reconocimientos a los tres primeros puestos de las ramas masculina y femenina.

Durante el lanzamiento también se presentó la medalla oficial de esta edición, uno de los símbolos de la competencia que busca reunir a corredores y aficionados al atletismo.

EL TABLOIDE será patrocinador oficial de la Media Maratón de Tuluá, acompañando esta jornada deportiva que tendrá como protagonista a la ciudad