

La institución deportiva logró un histórico doblete al quedarse con el primer lugar en las categorías Benjamín y Mini, ratificando el excelente proceso que viene desarrollando en sus divisiones menores, donde el enfoque formativo ha sido clave para alcanzar resultados de alto nivel tanto en el ámbito departamental como nacional.



En la categoría Benjamín, el club se impuso frente a un competitivo grupo de 12 equipos, demostrando orden táctico, compromiso y un gran nivel técnico pese a la corta edad de sus integrantes. Por su parte, en la categoría Mini, donde participaron 21 equipos, SP Vóley volvió a brillar con autoridad, consolidándose como una de las canteras más prometedoras del voleibol regional.



El éxito deportivo estuvo respaldado por la dirección técnica de los entrenadores Jhon Sebastián Carvajal y Andrés Felipe Henao, quienes han liderado un proceso serio y constante, enfocado no solo en la competencia, sino también en la formación integral de los deportistas.



Este doble campeonato no solo llena de orgullo a San Pedro, sino que también posiciona al Club SP Vóley como un referente del voleibol base en el Valle del Cauca, dejando claro que el futuro del deporte en la región está en buenas manos.