En los últimos días surgieron versiones que apuntaban a Alejandro Restrepo como posible nuevo técnico de la Selección Colombia una vez finalice la participación de la Tricolor en el Mundial 2026. Sin embargo, Vélez fue enfático en desmentirlo.

“Eso no es verdad. Colombia no está buscando técnico”, afirmó en su programa. Además, agregó: “El técnico, gústenos o no, es el señor Lorenzo y va a llevar el equipo al Mundial”.

Pese a respaldar la continuidad inmediata del seleccionador, el analista dejó abierta la posibilidad de un cambio una vez termine la Copa del Mundo. “En materia de selección absoluta sí se va a hacer un cambio, se procurará un técnico con mucha experiencia extranjera”, aseguró.

Sobre Restrepo, quien recientemente salió de Independiente Medellín, Vélez descartó que esté en planes actuales y sostuvo que tampoco habría vacantes en las selecciones juveniles.

Néstor Lorenzo llegó al cargo en 2022 y tiene como principal reto superar la actuación histórica de Colombia en Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, donde la Tricolor alcanzó los cuartos de final.

El Mundial 2026 marcaría así el punto clave para definir la continuidad del proceso y el rumbo del seleccionado nacional.