De acuerdo con información oficial, el artista se movilizaba en una camioneta RAM 1500 de color negro cuando fue requerido por la Policía, luego de que una llamada al 911 alertara sobre un presunto secuestro. Aunque este señalamiento inicial continúa bajo investigación, la intervención permitió a los agentes practicarle una prueba de alcoholemia, la cual habría arrojado un resultado de 0,27 %, muy por encima del límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

El comandante Carlos Nazario explicó a medios locales que la detención se produjo a partir de la alerta ciudadana y que, durante el procedimiento, surgió la presunta infracción por conducir bajo los efectos del alcohol. La misma prueba fue aplicada a los ocupantes de otro vehículo en el que se desplazaban personas cercanas al cantante.

Las autoridades señalaron que el supuesto secuestro denunciado por una mujer será esclarecido tras las entrevistas correspondientes, mientras que el caso de conducción en estado de embriaguez será consultado con el fiscal de turno para determinar la posible imputación de cargos criminales.

El hecho ocurre meses después de que Zion anunciara su etapa como solista tras el fin del dúo con Lennox y presentara su más reciente producción musical, The Perfect Melody II – Chapter I. Las autoridades indicaron que en las próximas horas se entregarán nuevos detalles sobre la situación judicial del artista.