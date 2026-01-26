La víctima fue identificada como Luz Amparo Marín Ramírez, de 44 años de edad, natural de Calarcá, Quindío, quien falleció este domingo 25 de enero luego de recibir dos impactos de bala en la cabeza. El crimen ocurrió en una finca dedicada a lagos de pesca deportiva, ubicada sobre la vía que conduce hacia la Estación Caicedonia.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba en el lugar cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon y huyeron del sitio. Hasta el momento, se desconocen los móviles del ataque y no se reportan capturas relacionadas con el hecho.

Las autoridades adelantaron los actos urgentes y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de este homicidio.