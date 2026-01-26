Para conocer si fue seleccionado, debe ingresar a la página https://www.registraduria.gov.co/ , donde, con el número de cédula, puede confirmar si fue designado y conocer el puesto y la mesa de votación asignados. Este paso es clave, teniendo en cuenta que ejercer como jurado de votación es un deber ciudadano de carácter obligatorio.



Más de 850.000 personas cumplirán esta función durante el calendario electoral de 2026. Los jurados son responsables de dirigir las mesas, orientar a los votantes, recibir los sufragios, diligenciar las actas y realizar el conteo de votos, labores fundamentales para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la jornada electoral.



Quienes resulten elegidos deberán asistir a una capacitación previa y presentarse el día de las elecciones, programadas para el 8 de marzo, en el lugar y horario establecidos. La Registraduría recordó que el incumplimiento injustificado de esta obligación puede acarrear sanciones, conforme a la normatividad vigente.

Las elecciones legislativas marcarán el inicio del calendario electoral del próximo año, que continuará el 31 de mayo con las elecciones presidenciales. Desde la organización electoral se reiteró el llamado a la ciudadanía para que consulte con anticipación su designación, se informe sobre el proceso y participe de manera activa y responsable en los comicios.