De acuerdo con la información preliminar, cuatro hombres armados, que se movilizaban en dos motocicletas de bajo cilindraje, llegaron al lugar portando prendas similares a las utilizadas por trabajadores de un ingenio azucarero, lo que les permitió ingresar sin despertar sospechas.

Una vez dentro, los delincuentes se dirigieron directamente al área administrativa, donde amedrentaron y agredieron a uno de los empleados, obligándolo a entregar el dinero correspondiente a la recaudación del día. Posteriormente, huyeron rápidamente del sitio con rumbo desconocido.

El trabajador afectado fue atendido por personal médico. Aunque se encuentra fuera de peligro, presenta lesiones leves y un fuerte impacto emocional debido a la violencia del asalto.

Las autoridades confirmaron que el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas grabaciones ya están en poder de la Policía Judicial y serán clave dentro del proceso investigativo.

Entre tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las labores de inteligencia y operativos en distintos sectores de la ciudad para dar con los responsables. No se descarta que este asalto esté relacionado con otros robos recientes de similares características, lo que podría evidenciar la acción de una misma banda delincuencial en la región.