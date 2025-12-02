El siniestro vial se produjo tras un violento impacto en el que se vio involucrado el vehículo de carga pesada, con placas SMB083. De acuerdo con los reportes preliminares, el señor Galeano Rozó falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos debido a la severidad del choque. Las investigaciones iniciales sugieren que el tractocamión habría colisionado contra un tren cañero, aunque las causas precisas del accidente son objeto de análisis por parte de las unidades de criminalística de la Dirección de Tránsito y Transporte.



La tragedia ha generado una profunda consternación que se ha visto acrecentada por la ocurrencia de un acto de saqueo. Mientras el cuerpo del conductor permanecía en la cabina del camión, decenas de individuos se dirigieron al lugar del accidente para sustraer la mercancía que transportaba el vehículo, principalmente pacas de arroz.

Este acto, calificado como «pirañismo», ha sido fuertemente repudiado a nivel nacional. La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Carreteras han anunciado una investigación exhaustiva basada en material audiovisual y testimonios para identificar y judicializar a los responsables de hurto agravado y alteración de la escena de un accidente fatal.



Este suceso ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer la cultura de la solidaridad y el respeto en las carreteras, especialmente en momentos de emergencia y tragedia.

