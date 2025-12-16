Las autoridades de salud del Valle del Cauca hicieron un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de autocuidado y mantener al día la vacunación, ante la circulación internacional del virus de influenza AH3N2, detectado recientemente en varios países.

Desde la Secretaría de Salud se informó que, aunque no se han registrado alertas sanitarias en el departamento, se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para identificar oportunamente cualquier comportamiento inusual de las enfermedades respiratorias.

Las recomendaciones incluyen permanecer en casa en caso de presentar síntomas gripales, usar tapabocas si es necesario salir, realizar lavado frecuente de manos y evitar la automedicación. Asimismo, se insistió en la importancia de revisar los carnés de vacunación, especialmente en lo relacionado con la vacuna contra la influenza y el neumococo.

Las autoridades explicaron que, si bien el virus AH3N2 no está incluido de manera específica en las vacunas actuales, contar con el esquema de vacunación completo ayuda a reducir el riesgo de complicaciones, sobre todo en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.

De acuerdo con el comportamiento observado, esta variante presenta alta capacidad de transmisión, pero hasta el momento no se ha asociado con un aumento de hospitalizaciones ni muertes. No obstante, puede provocar síntomas que se prolongan más de lo habitual.

Finalmente, el llamado a la comunidad es a mantener la calma, informarse a través de canales oficiales y consultar oportunamente al médico si se presentan síntomas persistentes como fiebre prolongada, dificultad para respirar o tos intensa.