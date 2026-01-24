Según las primeras indagaciones, Rodríguez Herrera se desplazó hasta la capital del Valle acompañado de otras dos personas con el propósito de adelantar una negociación relacionada con la compra de un lote. El encuentro se habría realizado en una vivienda del barrio San Cayetano, donde las víctimas habrían sido retenidas y despojadas del dinero que llevaban.

En el lugar de los hechos, Helmer Rodríguez fue hallado sin vida, mientras que sus acompañantes sobrevivieron y fueron auxiliados por organismos de socorro.

Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido, establecer si se trató de un robo premeditado y lograr la identificación y captura de los responsables.