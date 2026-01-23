Panini confirmó la fecha de lanzamiento, los precios y las principales características del álbum del torneo, que será el más grande en la historia de la Copa del Mundo.

Según informó la compañía, la preventa del álbum iniciará el 1 de marzo de 2026, mientras que la venta en puntos físicos comenzará en la primera semana de mayo, una vez queden definidos los seis últimos equipos clasificados tras los repechajes europeos y las repescas intercontinentales.

El álbum estará disponible en dos presentaciones: pasta blanda y pasta dura, y contará con 112 páginas y espacio para 980 láminas, cifra que aumenta debido a que será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

Panini también anunció cambios en los sobres: cada uno incluirá siete láminas, y no cinco como en ediciones anteriores, con el objetivo de facilitar que los coleccionistas completen el álbum. Las cajas display traerán 104 sobres.

Precios oficiales en Colombia:

Álbum pasta blanda: $14.900

Álbum pasta dura: $49.900

Sobre con 7 láminas: $5.000

Caja con 104 sobres: $520.000

De acuerdo con estimaciones, completar el álbum podría costar alrededor de $700.000, aunque Panini reiteró la importancia del intercambio de láminas repetidas, una práctica tradicional entre coleccionistas que ayuda a reducir el gasto total.

El álbum del Mundial 2026 estará disponible en almacenes de cadena y puntos autorizados en todo el país, marcando el inicio de la cuenta regresiva para la cita futbolística más esperada del planeta.