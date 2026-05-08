En entrevista exclusiva con CNN, el reguetonero aseguró que su participación representa “una gran declaración” para la música latina y destacó el crecimiento global que ha tenido el género en los últimos años.

“Seguimos sumando a cada artista para que nuestro movimiento sea imparable”, afirmó Balvin durante su gira “Ciudad Primavera” en Colombia.

La presencia del colombiano en el evento deportivo más importante del mundo llega en un momento histórico para la música latina. En los últimos meses, artistas como Bad Bunny y Karol G también han marcado hitos internacionales en escenarios como el Super Bowl y Coachella.

Balvin, quien comenzó su carrera vendiendo mixtapes en Nueva York antes de convertirse en uno de los artistas más escuchados del planeta, aseguró además que la cultura latina vive uno de sus momentos más fuertes a nivel mundial.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realizará en Ciudad de México y hará parte del torneo que tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México.