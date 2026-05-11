El colombiano habló del tema luego del empate entre Minnesota United y Austin FC, partido en el que ingresó en el segundo tiempo y fue clave con dos asistencias.

Tras el compromiso, James desmintió las versiones que señalaban que dejaría el fútbol después del Mundial de 2026 y afirmó que esa información es falsa.

“No sé quién dijo eso… todavía me quedan un par de años más”, expresó el mediocampista, quien además criticó la difusión de rumores sobre su carrera profesional.

El capitán de la Selección Colombia también aseguró que este tipo de versiones terminan afectándolo personalmente y generan desinformación entre los aficionados.

James confirmó además que próximamente se unirá a la concentración de la Selección Colombia, donde continuará preparándose para los próximos retos deportivos.