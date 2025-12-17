La detenida era buscada mediante circular roja de Interpol.

La captura fue confirmada inicialmente por el diario británico Daily Mail, que informó que Guzmán fue rescatada del río Támesis, cerca del puente Battersea, al oeste de Londres, en la mañana del martes 16 de diciembre. Según el reporte oficial, la Unidad de Policía Marina de la Policía Metropolitana de Londres (Met) recibió una alerta y recuperó a una mujer de aproximadamente 50 años a las 7:14 a. m., quien posteriormente fue trasladada a un centro asistencial.

De acuerdo con el medio inglés, la mujer presentó algunas lesiones producto del incidente, pero no revisten gravedad ni ponen en riesgo su vida. Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación confirmaron a la revista SEMANA que la información es verídica y que Guzmán ya se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas.

Las investigaciones indican que Zulma Guzmán habría llegado a Gran Bretaña el pasado 11 de noviembre, luego de salir de Colombia cuando avanzaban las pesquisas en su contra. Incluso, detalles observados en una reciente entrevista concedida a Focus Noticias, como una botella de agua, habrían sido claves para ubicar su paradero.

El Daily Mail también reveló que el Tribunal de Magistrados de Westminster había emitido una orden de arresto en su contra a comienzos de esta semana. Una vez se completen los trámites legales correspondientes, Guzmán deberá comparecer a una audiencia de extradición, en la que se definirá su eventual regreso a Colombia para responder ante la justicia.