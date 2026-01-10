De acuerdo con la entidad, el ajuste responde al cumplimiento de la normativa vigente que establece la actualización anual de las tarifas, tomando como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para este año, el incremento general será del 5,10 %, cifra correspondiente al IPC de 2025, según datos oficiales del DANE.

Además del aumento general, 15 estaciones de peaje aplicarán un incremento adicional, en el marco del proceso de normalización tarifaria contemplado en el Decreto 050. En estos casos, el valor final será el resultado de sumar el IPC más un porcentaje adicional definido por el Ministerio de Transporte.

Entre los peajes que tendrán este ajuste complementario se encuentran El Placer (Rumichaca–Pasto), Cisneros (VINUS), Aburrá (Mar 1), Machetá, La Pintada (Pacífico 2) y Supía (Pacífico 3), así como estaciones de los proyectos Accesos Norte, Autopista Río Magdalena y la vía Chirajara–Fundadores.

Por su parte, los peajes de Amagá (Pacífico 1) y Laberinto (Santana–Mocoa–Neiva) también ajustarán sus tarifas, sumando al IPC un incremento gradual asociado a la entrega de obras o unidades funcionales, conforme a los contratos de concesión.

En el proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar, los peajes La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre tendrán un aumento equivalente al IPC más un 2 %, con el objetivo de mantener las tarifas diferenciales para transporte público y privado.

La ANI aclaró que no todos los peajes aplicarán el aumento el mismo día. Algunas estaciones, como Copacabana y Las Palmas (DEVIMED), actualizaron sus tarifas desde el 1 de enero, mientras que los peajes del corredor Armenia–Pereira–Manizales lo hicieron el 9 de enero. En tanto, estaciones de IP Autopistas del Caribe comenzaron a aplicar el ajuste el 10 de enero, y el proyecto Briceño–Tunja–Sogamoso lo hará el 15 de enero.

La entidad señaló que estos incrementos buscan garantizar la operación, mantenimiento y continuidad de las obras de infraestructura vial, así como cumplir con los compromisos contractuales adquiridos en los distintos proyectos de concesión a nivel nacional.