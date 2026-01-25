La víctima fue identificada como Mario Jhonson Chicaiza Ramos, de 58 años. De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue atacado a tiros dentro del establecimiento, lo que le causó la muerte en el lugar.

En la parte externa del local fue hallada una motocicleta marca ECO Deluxe, placa HYB 89E, en la que, al parecer, se movilizaba la víctima.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del homicidio.