En el escenario estuvieron Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, quienes durante más de dos horas respondieron preguntas de la ciudadanía y confrontaron sus visiones sobre el rumbo del país.

Economía: recorte del gasto y reactivación

El primer bloque estuvo dedicado a la economía, donde hubo coincidencias en la necesidad de reducir el gasto público y evitar nuevas reformas tributarias.

El exministro Mauricio Cárdenas advirtió que “Colombia tiene una gran crisis de financiación” y aseguró que su prioridad será “reducir el gasto donde no le duela al colombiano”.

En la misma línea, Juan Carlos Pinzón propuso un fuerte ajuste al Estado: “Hay que cortar la burocracia, eliminar nóminas paralelas y consulados innecesarios”.

Por su parte, Juan Manuel Galán afirmó que “hay que recuperar la confianza, que es la base de productividad” y avanzar hacia la formalización laboral protegiendo a los generadores de empleo.

Enrique Peñalosa cuestionó las políticas actuales en vivienda y empleo: “Se aumentan los hogares urbanos, pero no se está construyendo vivienda; así no se genera empleo”.

Seguridad: mano dura y control territorial

La seguridad fue uno de los ejes más intensos del debate. Vicky Dávila centró su discurso en la extorsión y el miedo ciudadano: “cuando yo se presidente van a caer. Le pido al presidente Donald Trump que hagamos un fondo de recompensas para que ustedes nos ayuden a vigilar”

Desde una postura firme, Enrique Peñalosa rechazó cualquier negociación con estructuras criminales.

Juan Carlos Pinzón, resaltando su experiencia como exministro de Defensa, afirmó: “Soy el único candidato que ha comandado a las Fuerzas Militares; sé cómo proteger a los colombianos”.

En contraste, Juan Daniel Oviedo llamó a una estrategia más integral: “La seguridad no se resuelve solo con plomo o cárceles, sino con inteligencia y estrategia”.

Aníbal Gaviria aseguró que Colombia debe recuperar la confianza entre las instituciones y el sector privado, mientras que David Luna defendió la implementación del acuerdo de paz de 2016: “Cumplir los acuerdos del Estado es fundamental para recuperar la seguridad”.

Salud y educación

En el bloque final, los candidatos coincidieron en que el sistema de salud atraviesa una crisis que afecta directamente a los pacientes. Mauricio Cárdenas propuso un plan de choque para garantizar la entrega de medicamentos, mientras Juan Daniel Oviedo afirmó que no eliminaría las EPS, pero sí aplicaría “vigilancia estricta para que no se roben un solo peso”.

En educación, Paloma Valencia anunció que retomaría programas como Ser Pilo Paga y propuso una reforma profunda del sistema judicial: “Colombia necesita un Plan Colombia 2.0 y usar inteligencia artificial para acelerar la justicia”.

El debate cerró con un mensaje común entre los participantes: la convicción de que el próximo presidente saldrá de la Gran Consulta, en una contienda que desde ya dejó claras las diferencias de enfoque y las prioridades de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.