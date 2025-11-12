La infortunada víctima fue identificada como Brayan Stiven Muñoz Gómez, quien desde hace un tiempo estaba en territorio tolimense, salió de la residencia de su familia en esa región del país a visitar a su novia.



Sin embargo, horas después su cuerpo fue hallado sin vida y con múltiples heridas de arma cortopunzante y también con impactos de arma de fuego en un sector de Flandes.



Sus seres queridos en el barrio José Noel Giraldo, en Trujillo, lugar donde nació, están desconsolados y aún no se explican qué pudo haber ocurrido para ese fatal desenlace, aunque son muchas las especulaciones alrededor de ese caso.

Pero al drama de la perdida de Brayan se suma la escasez de recursos económicos para la traída del féretro, por eso están acudiendo a la solidaridad de los trujillenses y centro vallecaucanos que puedan apoyarlos en este difícil momento. Para ello poseen la cuenta Nequi número 323 438 42590, a nombre de Michell Muñoz.