El robo o deterioro de estos indispensables elementos, son los motivos que predominan en esta problemática dejando como resultado accidentes continuos. El tema de la inseguridad en la Villa de Céspedes ha llegado al punto que los “amigos de lo ajeno” se apropian de estos elementos para extraer el componente metálico.

El robo de las tapas del alcantarillado, es una actividad que se repite con mucha frecuencia en la ciudad y el país. Quienes hurtan estos elementos después los venden a chatarrerías para su posterior fundición, dejando expuestos recámaras y cajas de telefonía que ponen en riesgo a personas, y hasta animales que transitan por el lugar.