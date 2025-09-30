De acuerdo con el reporte preliminar, un hombre que acababa de recibir el dinero producto de una extorsión se desplazaba en sentido hacia La Unión, cuando fue detectado por uniformados del Gaula del Ejército y la Policía, quienes adelantaban actividades preventivas en el municipio de La Victoria.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el sujeto emprendió la huida en motocicleta. En medio de la persecución, colisionó contra un trabajador de la zona, quien lamentablemente falleció en el lugar.

Posteriormente, el presunto extorsionista descendió del vehículo y trató de escapar a pie, disparando contra los uniformados y causando heridas a un integrante del Ejército Nacional. En la reacción de las autoridades, el hombre recibió al menos cuatro impactos de bala.

El militar herido fue trasladado al hospital de La Victoria, mientras que el sospechoso lesionado recibe atención en el hospital de La Unión.

Las autoridades confirmaron que el hecho continúa en investigación y que se adelantan las respectivas diligencias judiciales.