Las víctimas fueron identificadas como Jesús Hincapié, conocido como “Blanco”, y Diego Hincapié, conocido como “Rojo”, ambos oriundos de Cartago.

Según información extraoficial, uno de los hombres había llegado al lugar para ayudar a mover la carga del vehículo. Sin embargo, mientras adelantaban los trabajos, hombres armados llegaron al sitio y les dispararon, causándoles la muerte.

Este hecho aumenta la preocupación en la región, ya que en menos de 24 horas se ha reportado el asesinato de seis personas pertenecientes a tres familias diferentes, oriundas de Cartago, El Águila y Ansermanuevo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este nuevo hecho violento que genera alarma en el norte del Valle.