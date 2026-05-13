La historia detrás de esta adaptación comenzó el 28 de febrero, cuando el percusionista y compositor Daniel Rodríguez, integrante de la gira internacional de Bruno Mars, contactó a Juan Cosme para invitarlo a desarrollar una propuesta en español del tema original. Desde ese momento inició una maratónica jornada creativa entre estudios de grabación, viajes y madrugadas de inspiración.

Cosme y Rodríguez trabajaron intensamente para construir una versión que mantuviera la esencia emocional de la canción original, logrando un demo vocal que fue enviado rápidamente al equipo de Bruno Mars. Días después llegó la gran noticia: la adaptación había sido oficialmente seleccionada para su lanzamiento global.

Este logro marca un momento importante en la carrera de Juan Cosme, artista originario de Guayama, Puerto Rico, y actualmente radicado en Los Ángeles, quien continúa consolidando su propuesta artística a nivel internacional.

Paralelamente, el cantautor trabaja en “Brujo”, un ambicioso álbum multimedia que mezcla música, tarot y cine en una narrativa cargada de simbolismo y transformación personal. El proyecto explorará temas como la identidad, la reinvención y el regreso a los orígenes, dividido en capítulos como “Luna Rosa”, “El Músico”, “El Poeta”, “El Alquimista” y “El Sol”.

Con “Lo Arriesgo Todo”, Juan Cosme no solo acerca el universo musical de Bruno Mars al público hispano, sino que también reafirma el poder creativo de los artistas latinos en la industria global.

La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales a través de Bruno Mars Official