Según versiones preliminares, el conductor del vehículo de carga habría intentado esquivar un hueco en la carretera, perdiendo el control y terminando volcado sobre la vía. En ese momento, la motocicleta pasaba por el lugar y sus ocupantes habrían sido impactados por el furgón.

El accidente dejó tres personas heridas: el conductor del camión y los dos ocupantes de la motocicleta. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer que viajaba en la moto presenta lesiones de gravedad.

Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Tuluá, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del hecho.

A esta hora se presenta afectación en la movilidad sobre este corredor vial, mientras organismos de emergencia y autoridades realizan las labores para retirar el vehículo volcado y normalizar el tránsito en la zona.