El hecho ocurrió en la calle 26C #7-1 Oeste, donde la víctima fue atacada con arma de fuego. Aunque alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales, según confirmaron las autoridades.

Con este crimen, ya son cuatro homicidios en menos de 48 horas en la ciudad, una situación que mantiene en máxima alerta tanto a la comunidad como a la Fuerza Pública, que ha intensificado operativos en diferentes sectores.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del hecho y dar con los responsables