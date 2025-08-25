El 7 de diciembre de 2020, Duarte Quintero sufrió un grave accidente en bicicleta que le ocasionó un trauma craneoencefálico severo. Fue sometido a una compleja intervención quirúrgica, pero las secuelas lo dejaron en una condición de discapacidad que lo mantuvo internado y con pronóstico reservado hasta su deceso.

Duarte Quintero fue fundador y gerente de Dumian Medical, empresa que se consolidó a nivel nacional como un referente en la prestación de servicios de salud. A través de esta firma, estuvo al frente de instituciones como la Clínica Mariángel en Tuluá y la Clínica Santa Gracia en Popayán, fortaleciendo la cobertura y calidad en la atención médica.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un ser humano excepcional, con alta sensibilidad social y un profundo compromiso con el bienestar de los pacientes. “Siempre trabajó por garantizar un servicio de salud digno y oportuno para todos”, expresaron allegados y colaboradores.

Su partida deja un vacío entre familiares, amigos, empleados y la comunidad médica, que hoy lamentan la pérdida de un líder visionario y solidario.