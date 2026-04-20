La víctima fue identificada como Daniela Stella Gómez Pelamunga. El ataque ocurrió cerca de un muro, al lado de la antigua estación del tren, ubicada a pocos metros de la carrera 8ª con calle 6ª.

Según versiones extraoficiales, la mujer sería habitante de calle y permanecía con frecuencia en este sector del municipio.

Al lugar se desplazó personal de criminalística para realizar los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen.

Este nuevo hecho de sangre genera preocupación entre los habitantes de la zona. Noticia en desarrollo.