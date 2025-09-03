El hecho ocurrió en la noche del lunes, en el barrio Salomia, a la altura de la carrera 1ª con calle 46C, cuando Natalia se movilizaba en motocicleta. Según las autoridades, fue interceptada por dos sujetos armados que le cerraron el paso para robarle el vehículo. En medio del asalto, los delincuentes le dispararon, dejándola gravemente herida.

Natalia fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano, pero, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Su muerte ha generado una ola de indignación entre familiares, amigos y miembros del gremio deportivo, quienes destacaron su carisma y amor por el patinaje. Además, recordaron que Natalia había enfrentado recientemente otra tragedia: la pérdida de su padre en un accidente de tránsito en el sector del ingenio Providencia.

En redes sociales, múltiples mensajes exigen justicia y mayor seguridad en la ciudad. Para honrar su memoria, se convocó a una velatón en las próximas horas.