Durante la jornada que involucró a toda la comunidad, se desarrollaron talleres donde se abordó el tema de la identidad cultural y la importancia de las tradiciones en la preservación de la historia. Desde la Subsecretaría de Cultura y el programa de Identidad Cultural se destacó el trabajo de cada una de las instituciones educativas que dieron muestra de su sentido de pertenencia y amor por La Unión.

Entre los momentos más destacados de la celebración se resaltó las exposiciones de alfarería, fotografía, herramientas agrícolas, semillas y gastronomía ancestral, las diferentes expresiones artísticas como danzas identitarias, el desfile de la Banda Marcial, serenata con la Banda Santa Cecilia y la Estudiantina, el semillero de poetas. Además, se resaltó el desfile y concurso de sombreros históricos. Este evento reafirmó el valor de la identidad, de esta región promoviendo la cultura local y fortaleciendo el sentido de comunidad.