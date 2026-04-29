De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor se dirigía hacia su lugar de trabajo como maletero en la Terminal de Transportes del municipio, cuando al parecer habría sido atropellado por un vehículo.

No obstante, las autoridades indicaron que el caso sigue siendo materia de investigación, ya que la víctima presentaba un fuerte golpe en la parte frontal de la cabeza, situación que genera dudas sobre cómo ocurrieron los hechos.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer este lamentable caso.