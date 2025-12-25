De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada de manera violenta en circunstancias que aún son materia de investigación. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, quienes adelantaron los actos urgentes y realizan la recolección de elementos probatorios con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

El homicidio se registró mientras se desarrollaban las celebraciones de Nochebuena en la ciudad. Según se conoció, la víctima era padre de familia.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer los móviles del crimen e hicieron un llamado a la comunidad para suministrar información que contribuya al avance de la investigación.