La principal preocupación está relacionada con limpiezas dentales y otros procedimientos que estarían siendo realizados por personas sin formación profesional, aprovechando el miedo de algunos tutores hacia la anestesia general.

Especialistas advierten que este tipo de intervenciones pueden causar dolor intenso, lesiones, fracturas, sangrados e incluso problemas respiratorios en los animales, además de impedir una valoración adecuada de la salud oral.

Según las guías internacionales veterinarias, procedimientos como profilaxis dentales deben realizarse bajo anestesia general y supervisión profesional para garantizar la seguridad y el bienestar de las mascotas.

Los expertos recomendaron desconfiar de servicios “milagrosos” ofrecidos en redes sociales o sin valoración previa, y verificar siempre que el procedimiento sea realizado por médicos veterinarios autorizados.