De acuerdo con los reportes preliminares, las crecientes del río Tuluá y de varias quebradas tributarias provocaron la pérdida de puentes y daños significativos en tramos viales, dificultando la movilidad de las comunidades rurales y el acceso a estos sectores.

A esta situación se suman varios deslizamientos de tierra que mantienen bloqueada la vía que comunica a Monteloro con los sectores de La Nación y Coloradas, impidiendo el paso vehicular. La emergencia afecta directamente a los campesinos de la zona, quienes no han podido movilizar sus productos agrícolas, generando pérdidas económicas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a extremar precauciones, especialmente en zonas de ladera, debido a la persistencia de las lluvias.