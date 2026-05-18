La fotografía fue compartida en su red Truth Social y rápidamente se viralizó, especialmente porque llega días después de que su administración desclasificara archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados, conocidos popularmente como ovnis.

Aunque las imágenes divulgadas por el gobierno estadounidense no muestran evidencia de vida extraterrestre, sí incluyen documentos, fotografías y registros audiovisuales sobre supuestos avistamientos y fenómenos extraños reportados durante décadas.

Además de la foto con el alienígena, Trump también publicó otras imágenes generadas con inteligencia artificial relacionadas con el espacio y temas militares, lo que volvió a encender el debate en redes sociales sobre los ovnis y la posible existencia de vida extraterrestre.